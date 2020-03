Arrestato durante controllo anti Covid-19 | Sull'uomo pendeva ordine di carcerazione - Tuttoggi

Durante i servizi straordinari per il contrasto alla diffusione del virus COVID-19 disposti dal Questore di Perugia Antonio Sbordone, la Polizia di Stato ha rintracciato, nei pressi della Stazione di Fontivegge, un 21enne libico sul quale gravava un precedente ordine di carcerazione.

Il giovane nordafricano, privo di fissa dimora, è stato sottoposto a controllo in Via Cortonese dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Umbria-Marche”, mentre era a passeggio disattendendo le limitazioni della circolazione in vigore da alcuni giorni su tutto il territorio nazionale.

Il 21enne, però, non se l’è cavata con una semplice denuncia a piede libero, perché i poliziotti, poco convinti della veridicità delle generalità che aveva dichiarato, hanno fatto accertamenti più approfonditi sulla sua identità, scoprendo che in capo allo stesso pendeva un precedente ordine di carcerazione.

I poliziotti hanno così arrestato il giovane in esecuzione dell’ordine di carcerazione e contestualmente lo hanno anche denunciato per il reato di false dichiarazioni sulla propria identità e per quello di inosservanza di provvedimenti dell’Autorità.s