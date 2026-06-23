Arrestato a Manchester latitante a capo di una organizzazione italo-albanese - Tuttoggi.info

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Arrestato a Manchester latitante a capo di una organizzazione italo-albanese

ItalPress

Arrestato a Manchester latitante a capo di una organizzazione italo-albanese

Mar, 23/06/2026 - 12:03

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BERGAMO (ITALPRESS) – Arrestato a Manchester latitante a capo di una organizzazione italo-albanese. La sua fuga si è fermata in un’abitazione di Manchester, nel Regno Unito. I reparti speciali della polizia inglese hanno fatto irruzione all’alba, mettendo le manette a un uomo sfuggito a un maxi blitz della Guardia di Finanza di Bergamo. Era l’ultimo tassello mancante di un’agguerrita banda italo-albanese, smantellata nel maggio 2025. Un gruppo criminale radicato in Lombardia ma capace di allungare i propri tentacoli in mezza Italia, fino in Calabria. I reati contestati vanno dal traffico di droga alle rapine in villa, fino all’estorsione e allo sfruttamento della prostituzione. Per quest’ultima attività, la banda utilizzava persino un furgone Limousine extralusso da 200 mila euro. In totale l’inchiesta ha portato a 12 arresti e al sequestro di oltre un milione e mezzo di euro tra beni e contanti nascosti nei doppi fondi delle auto. Ora il latitante attende in un carcere britannico l’estradizione in Italia.

pc/gsl (Fonte video: Guardia di Finanza)

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