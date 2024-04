ROMA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino del Tagikistan, in quanto colpito da mandato di arresto internazionale “per essersi arruolato nelle fila dello stato islamico ed essere andato in Siria a combattere nel 2014”. Lo stesso risulta essere un membro attivo dell’Isis. E’ atterrato all’aeroporto di Fiumicino con volo proveniente da Eindhoven (Paesi Bassi) alle ore 11.45 odierne. (ITALPRESS).

trl/gtr