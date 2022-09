Armi soft air irregolari alla Fiera dell’8 settembre, scatta il sequestro | Foto

Le confezioni in cui erano riposte le armi e gli involucri di “power air gun” non presentavano, a vario titolo, le indicazioni del produttore o importatore stabilito nell’Unione Europea, la presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo o all’ambiente e le istruzioni, prescrizioni e destinazione d’uso in lingua italiana. Violazioni principalmente al Codice di consumo, in materia di sicurezza dei prodotti e di marcatura CE, in alcuni casi totalmente assente.

Il mancato rispetto delle norme in tema di consumo comporterà una sanzione amministrativa che può arrivare fino a un massimo di quasi 26 mila euro.

L’operazione è stata condotta nei due giorni in cui si è svolta la tradizionale Fiera della Madonna di Loreto (quasi 200 gli espositori), durante i quali, anche con l’ausilio di personale in borghese, sono stati effettuati controlli a campione sulle merci esposte, risultate conformi alle direttive e leggi vigenti a tutela della sicurezza del consumatore e in difesa dei marchi titolari dei vari prodotti.

“L’attività si inquadra nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto da Adm e dal Comune di Spoleto proprio nella scorsa primavera e che prevede azioni congiunte del personale del nostro Reparto antifrode in sinergia con la Polizia locale in materia di vigilanza del mercato, lotta alla contraffazione, tutela del Made in Italy e della salute del consumatore” dichiara Roberto Chiara, Direttore Territoriale ADM di Toscana e Umbria. “Sono già quattro i Protocolli siglati in Umbria con le Amministrazioni comunali di Perugia, Spoleto, Terni, Città di Castello cui si aggiungerà entro la fine di questo mese l’Accordo con il Municipio di Foligno”.

“Si è trattato del primo intervento nel nostro territorio frutto del Protocollo di intesa firmato con l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli che testimonia la bontà degli obiettivi posti alla base di questo accordo e di questa collaborazione” dice il Comandante della Polizia Locale di Spoleto, Massimo Coccetta. “La sinergia avviata sarà utile anche in futuro per far emergere quei fenomeni di contraffazione che danneggiano in primis le attività commerciali del territorio. Ringrazio l’Agenzia per la professionalità dimostrata, il nostro Vice Comandante Maurizio Gioacchini e gli agenti della Polizia Locale che hanno partecipato alla operazione”.