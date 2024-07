Armi e Tiro di agosto 2024 è in edicola - Tuttoggi.info

La prova di copertina è dedicata al nuovo sovrapposto Beretta Sl2 Sporting calibro 12 e, in particolare, alle nuove canne Steelium pro X di cui è dotato.

Per chi alla canna liscia preferisce la canna rigata, abbiamo testato la carabina Strasser Rs700 nella versione Xrs chassis in calibro .308 Winchester, la bull-pup Springfield Hellion calibro .223 Remington e la lever action Chiappa firearms La 322 calibro .22 long rifle.

Tre anche le armi corte, tutte in 9×19: la Cz P-10S dalla Repubblica ceca, la Derya Dy9 dalla Turchia e la Norinco Nz85B dalla Cina. Vi presentiamo, inoltre, l’allestimento Heritage in edizione limitata per i cinquant’anni del revolver Manurhin Mr73 calibro .357 magnum e 9×19.

La rubrica dedicata all’Ex ordinanza si occupa di un’arma britannica molto rara, il fucile N° 4 Mk I “Trial” in versione sniper, naturalmente in calibro .303 British. E poi l’aggiornamento sulle agibilità dei Tsn, il Campionato europeo Idpa in Ungheria, la Coppa del mondo di Tiro a volo a Lonato, il salone Eurosatory di Parigi, le novità Origin Stb in prova a Piancardato e tanto, tanto di più. Non perdetelo!

Per leggere in anteprima l’editoriale, CLICCA sull’allegato qui sotto.

Editoriale agosto 2024

L’articolo Armi e Tiro di agosto 2024 è in edicola proviene da Armi e Tiro.