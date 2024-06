Armato di coltello minaccia il titolare di un bar, denunciato dai carabinieri - Tuttoggi.info

Ancora un ladro in un bar di Santa Maria degli Angeli: dopo i due colpi al bar Biagetti, stavolta i carabinieri hanno denunciato...

Ancora un ladro in un bar di Santa Maria degli Angeli: dopo i due colpi al bar Biagetti, stavolta i carabinieri della Stazione di Santa Maria degli Angeli hanno denunciato un extracomunitario di 25 anni, residente nel comune di Bastia Umbra, per l’ipotesi di reato di porto abusivo di armi. L’uomo, armato di coltello, avrebbe minacciato il titolare di un bar.

Alcune sere fa, infatti, i militari sono intervenuti presso un noto bar della zona, dove era stata segnalata tramite il Numero Unico di Emergenza – NUE – 112 la presenza di un uomo che, in stato di alterazione, aveva estratto un coltello e stava minacciando il titolare dell’esercizio pubblico.

Giunti prontamente sul posto, i militari hanno avviato le ricerche del soggetto, che nel frattempo si era allontanato per sottrarsi al controllo. Rintracciato nelle vie limitrofe, l’uomo è stato fermato e sottoposto a perquisizione personale, all’esito della quale è stato trovato in possesso di un coltello da cucina e di circa 50 gr di hashish, destinato all’uso personale.

L’arma e la sostanza stupefacente sono state sequestrate e l’uomo, accompagnato in caserma, è stato denunciato a piede libero per l’ipotesi di reato di porto abusivo di armi e segnalato alla Prefettura di Perugia per la detenzione di sostanza stupefacente.