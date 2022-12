Armati di pistola entrano in un bar per un regolamento di conti e picchiano 3 persone. E’ accaduto a Tor Bella Monaca, a Roma. In carcere sono finiti 6 italiani, gravemente indiziati, in concorso tra loro, di minaccia aggravata, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. vbo/gtr