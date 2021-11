Armao: "Riconoscimento di insularità è un'opportunità per la Sicilia" - Tuttoggi

“Oggi è un momento importante per la Sicilia. La condizione di

insularità che oggi viene addirittura riconosciuta come

elemento da inserire in Costituzione è una grande opportunità”.

Così il vicepresidente della Regione Siciliana, Gaetano Armao, sul voto al Senato che riconosce l’inserimento nella Costituzione Italiana della condizione di insularità della Sicilia. bil/vbo/gtr