Ariya, il crossover Nissan più aerodinamico di sempre - Tuttoggi

Ariya, attingendo a un decennio di esperienza nell’innovazione dei veicoli elettrici e dei crossover e con l’obiettivo di ottenere un coefficiente di resistenza aerodinamica (Cd) pari a 0,297, si appresta a divenire il crossover Nissan più aerodinamico di sempre. Dalle linee della carrozzeria modellate con precisione ai condotti dell’aria opportunamente posizionati, l’aerodinamica di Ariya è pensata per migliorare le prestazioni del propulsore elettrico nelle lunghe percorrenze. Il risultato è frutto dell’impegno dei team di ingegneri Nissan di tutto il mondo, e si prevede porterà a un aumento di autonomia della vettura, che sarà reso ufficiale dopo l’omologazione, che avverrà nel corso dell’anno. “L’omologazione di Nissan Ariya prevediamo confermi un aumento di autonomia della vettura rispetto al valore di 500 km comunicato nel 2020 durante la World Première. Questo permetterà agli automobilisti di percorrere maggiori distanze con una singola ricarica”, ha detto Marco Fioravanti, VP Product Planning, Nissan Europe.

Ogni elemento esterno di Ariya è stato progettato con la massima precisione presso il Nissan Technical Centre Europe nel Regno Unito. Il sottoscocca piatto di Ariya garantisce stabilità durante la guida e facilità di controllo, mentre lo shield frontale e le linee pulite della carrozzeria riducono la resistenza aerodinamica. Perfezionata dai team di progettazione in Giappone e Regno Unito, la forma della vettura garantisce un’elevata efficienza, grazie alla sua capacità di fendere l’aria nella maniera migliore. “Con il crescente passaggio alla mobilità elettrica, i test aerodinamici stanno diventando sempre più importanti, dato che l’aerodinamica dei veicoli elettrici è direttamente collegata alla loro efficienza. Minore resistenza aerodinamica e una migliore stabilità permettono di guidare per distanze maggiori prima di dover ricaricare”, ha detto Sarwar Ahmed, Aerodynamics and Aeroacoustics Engineer, Nissan Technical Centre Europe. Pensato per soddisfare al meglio le esigenze degli automobilisti, Ariya segna l’inizio di una nuova era per i veicoli elettrici Nissan.

“Nissan Ariya è il risultato di uno sforzo globale. Insieme, abbiamo lavorato per trovare nuove soluzioni creative per l’aerodinamica della vettura, che combinate con le sue elevate prestazioni, le tecnologie di connettività e il nuovo rivoluzionario design soddisferanno le aspettative dei nostri clienti” ha commentato Helen Perry, Responsabile Electric Passenger Cars & Infrastructure, Nissan Europe.

