Aricò "La Sicilia protagonista all'EuRegionsWeek di Bruxelles" - Tuttoggi.info

ItalPress

Aricò “La Sicilia protagonista all’EuRegionsWeek di Bruxelles”

Mer, 15/10/2025 - 21:03

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La Regione ha partecipato da protagonista alla EuRegionsWeek presentando le eccellenze siciliane dell’agroalimentare, con ventotto aziende presenti, ma anche le iniziative che si stanno realizzando nel campo dell’innovazione tecnologica, con l’intervento allo stand della Presidenza del Consiglio dei ministri dedicato alla piattaforma Step”. Lo ha detto l’assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana, Alessandro Aricò, al termine di Stay in Sicily, l’iniziativa con cui la Regione siciliana ha preso parte, ieri e oggi, alla Settimana europea delle regioni e delle città (#EuRegionsWeek) di Bruxelles, il principale evento annuale dedicato alle politiche di coesione.

pc/mca2
Fonte video: Regione Siciliana

