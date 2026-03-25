"Aria di vita", una campagna per le persone con ipertensione arteriosa polmonare - Tuttoggi.info





ROMA (ITALPRESS) – Dare voce al respiro e trasformarlo in musica per raccontare la vita e le emozioni delle persone che convivono con l’ipertensione arteriosa polmonare, patologia rara che colpisce cuore e polmoni e lascia senza fiato. È l’obiettivo di “Aria di vita – ed è musica per le persone con ipertensione arteriosa polmonare”, la nuova campagna di sensibilizzazione promossa da MSD Italia, con il patrocinio di AMIP – Associazione Malati di Ipertensione Polmonare e AIPI – Associazione Ipertensione Polmonare Italiana.

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