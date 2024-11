Argentina, Meloni "Da Milei coraggiosa liberalizzazione del mercato" - Tuttoggi.info

BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) – “Il potenziale di crescita delle nostre relazioni economiche è straordinario, grazie anche alle oltre 300 imprese italiane che sono attive nella nazione, che impiegano più di 16 mila lavoratori e che generano un giro d’affari di quasi 3 miliardi di euro. Le politiche molto coraggiose di liberalizzazione del mercato e per sostenere gli investimenti che il presidente Milei sta portando avanti possono aprire dal nostro punto di vista nuove opportunità, essere un ulteriore incentivo per accrescere la presenza italiana come intendiamo fare”. Lo dice il premier Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni alla stampa a Buenos Aires dopo l’incontro con il presidente argentino Javier Milei.(ITALPRESS).

sat/gsl (Fonte video: Presidenza del Consiglio)