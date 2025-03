Argentina-Brasile: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Big match in Sudamerica. Nella notte tra martedì 25 marzo e mercoledì 26 andrà in scena Argentina-Brasile, sfida valida per il girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali del 2026, in programma negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Entrambe le Nazionali cercano punti prezioni verso la qualificazione: l’Albiceleste di Scaloni, campione del mondo in carica, guida la classifica a quota 25 punti, mentre la Selecao è al momento terza e insegue a quota 21.

La sfida tra Argentina e Brasile è in programma mercoledì 26 marzo all’1 ora italiana. Ecco le probabili formazioni:

Argentina (4-2-3-1): Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Mac Allister, Paredes; Simeone, Fernandez, Almada; Alvarez. All. Scaloni

Brasile (4-2-3-1): Bento; Vanderson, Marquinhos, Gabriel, Arana; Bruno Guimaraes, André; Rodrygo, Rapinha, Vinicius; Joao Pedro. All. Dorival

Argentina-Brasile sarà visibile soltanto in streaming su OneFootball, che offrirà la diretta in pay-per-view. Il costo della partita è fissato a 3,99 euro e sarà disponibile sulla piattaforma e sull’app di OneFootball, visibile anche tramite smart tv.