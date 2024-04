Area sosta camper, a Castiglione pronto il progetto di riqualificazione: affidamento in corso - Tuttoggi.info

Al termine della concessione, della durata di otto anni, tutti gli investimenti rimarranno di proprietà del Comune di Castiglione

Le aree per camper svolgono un ruolo cruciale nell’ecosistema del turismo e possono avere un impatto significativo sull’economia locale contribuendo alla crescita economica delle comunità ospitanti. Migliorare l’attrattività del territorio, garantendo la fruizione di aree sosta di nuova generazione accoglienti e dal comfort confacente a chi vuol essere portatore di turismo ecocompatibile e sostenibile, è la filosofia che ha guidato l’Amministrazione comunale di Castiglione del Lago nell’intraprendere la procedura di valorizzazione dell’area di sosta dei camper situata sul lungolago, in viale Divisione Partigiani Garibaldi.

La procedura di affidamento del servizio è in corso e prevede, oltre alla valorizzazione dell’area di sosta dedicata ai camper, spazio fondamentale da un punto di vista dell’accoglienza turistica sostenibile, anche la gestione degli stalli a pagamento. Lo strumento individuato dal Comune di Castiglione del Lago è stato quello del partenariato pubblico privato ex art.183 c.15 d.lgs. 50/2016 nella forma della concessione di servizi.Il progetto identifica un modello organizzativo in grado di migliorare l’accessibilità e la vivibilità dei poli di interesse e, nello specifico, nel centro storico e nelle aree a ridosso del lago Trasimeno, integra alla gestione della sosta una serie di servizi volti a migliorarne la fruibilità.

In concreto l’intervento che sarà messo in atto prevede la completa riqualificazione edile e tecnologica dell’area camper attraverso la sistemazione della pavimentazione, la riorganizzazione degli stalli di sosta, l’installazione di colonnine per l’erogazione di energia elettrica, l’automatizzazione delle casse attraverso la messa in posa nuovi parcometri, l’installazione di sbarre di accesso manuali, software utili alla gestione e allestimento di un ufficio info point. Al termine della concessione, della durata di otto anni, tutti gli investimenti rimarranno di proprietà del Comune di Castiglione del Lago.



Luogo: Viale Divisione Garibaldi, CASTIGLIONE DEL LAGO, PERUGIA, UMBRIA