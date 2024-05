Archery Training Center, Terni eccellenza d'Italia - Tuttoggi.info

Tiro con l'arco, a Terni inaugurato il Archery Training Center. Si attende la foresteria del secondo stralcio dei lavori

Nella giornata di ieri, 28 maggio, è stato inaugurato il nuovo Archery Training Center. Festa grande in casa Arcieri Città di Terni per la consegna del primo stralcio dei lavori che vanno ad impreziosire il centro federale di via del Centenario 100. Una sala pesi, nuovi spogliatoi più grandi e funzionali, una mensa con vista sul campo gara esterno e una copertura che consente il passaggio dalla nuova struttura alla palestra. Questi sono gli interventi compresi nel primo stralcio dei lavori effettuati grazie ai canoni idrici. “Il primo lotto ha richiesto un investimento di 400mila euro – spiega Stefano Tombesi, presidente degli Arcieri Città di Terni – in questa giornata di festa voglio dire grazie a tutti quei volontari che ci hanno aiutato a raggiungere questo obiettivo in così poco tempo. Oggi il nostro è sicuramente un polo di eccellenza a livello nazionale sia per il Tiro con l’Arco, sia per il Pararchery e perché no anche per altri sport. D’altronde il nostro è un impianto evoluto e polivalente”.

Archery Training Center, Pancalli “Sport che non si ferma mai”

Tanti gli ospiti che non hanno voluto mancare a questa giornata così importante per gli Arcieri di Terni. Tra questi il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli: “E’ sempre bello tornare. Soprattutto quando il tornare ti porta a scoprire quanto poi si è continuato ad investire in un luogo di sport che non è soltanto una risposta a quanti fanno già parte della grande famiglia arcieristica italiana ma, che rappresenterà un luogo di comunità e divulgazione di questa spettacolare disciplina capace di regalare sempre grandi soddisfazioni al mondo olimpico e paralimpico. Vedere come dirigenti appassionati e stimolati continuano ad investire è bello perché da il senso di uno sport che non si ferma mai”.

Fitarco “Struttura più importante del centro Italia”

Da un presidente all’altro, presente anche il numero uno della Fitarco Mario Scarsella: “Questo impianto non è importante solo per gli Arcieri Città di Terni che saranno coloro che lo utilizzeranno di più ma è altresì importante per tutto il sistema nazionale del Tiro con l’Arco. Questa è la struttura del centro Italia più fruibile e adatta al mondo dei normodotati e a quello paralimpico. Avere questo impianto in Italia e vicino a Roma è il meglio che si poteva chiedere oltre che ai politici a coloro che l’hanno costruita ed hanno avuto il coraggio d’iniziare questa avventura. Ora speriamo di vedere presto realizzata la seconda tranche dei lavori”.

800mila euro dalla Regione

La seconda parte dell’intervento prevede la realizzazione, al piano superiore, delle camere così da realizzare una vera e propria foresteria. Intanto però gli Arcieri Città di Terni si godono il primo stralcio dei lavori realizzati, come detto grazie ai canoni idrici messi a disposizione da parte della Regione Umbria. “Questo è uno dei due finanziamenti per un totale di 800mila euro che la Regione ha dato al Comune di Terni per completare tutta la struttura a servizio del centro – spiega l’Assessore regionale Enrico Melasecche – che consente da anni di partecipare a Campionati Italiani e tante altre gare. Terni grazie alla Regione fa passi in avanti, si patrimonializza, si struttura e questo serve indubbiamente a migliorare l’attrattività futura”.