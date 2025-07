ARCANA – Il Leone del Nuovo Orizzonte - Le Visioni Eterne di Andrea da Montefeltro - Tuttoggi.info

Gabicce Mare si prepara ad accogliere un’esperienza espositiva senza precedenti, un viaggio che trascende i confini del tempo e della materia, dall’enigmatico scultore Andrea da Montefeltro.

Dal 5 al 26 luglio 2025, le rive di Gabicce Mare, gioiello adriatico e crocevia millenario di civiltà e bellezza, diverranno il palcoscenico per una tappa imperdibile della mostra di scultura “ARCANA – Il Leone del Nuovo Orizzonte“. Le opere di Andrea da Montefeltro si sveleranno al pubblico nel cuore pulsante del Complesso Mississippi, direttamente sul Lungomare Cristoforo Colombo, intessendo un dialogo profondo e suggestivo tra l’audacia dell’arte e l’infinito respiro del paesaggio costiero.

L’inaugurazione ufficiale, sabato 5 luglio alle ore 18.00, alla presenza delle autorità locali, segnerà l’inizio di un percorso immersivo, intriso di simbolismi ancestrali, di echi storici e di risonanze spirituali che sfidano la percezione.

Andrea da Montefeltro non è un semplice scultore; è una figura poliedrica e visionaria: ricercatore in biologia molecolare, alchimista della materia, erede spirituale di quel Rinascimento che seppe unire l’arte alla scienza, la filosofia al sublime. La pietra, per lui, non è solo medium, ma il linguaggio stesso attraverso cui l’invisibile prende forma. La sua statura artistica è stata riconosciuta a livello globale con il prestigioso Premio Mondiale della Pace nell’Arte conferito dall’ONU, per la sua opera emblematica “Il Fuso della Pace”.

Le sue creazioni, custodite in prestigiose collezioni pubbliche e private che spaziano dall’Italia all’Europa, dagli Stati Uniti agli Emirati Arabi, sono autentici ponti tra epoche. Fondono con maestria l’estetica affascinante dello steampunk con la perfezione della geometria sacra, l’arditezza dell’architettura con la profondità della simbologia, tessendo un tempo sospeso tra un passato carico di echi e un futuro ancora da decifrare.

“Ogni mia scultura nasce da un soffio, da un sogno che si sedimenta nelle profondità dell’anima, un archetipo che affiora attraverso la pietra. La pietra è memoria incisa, ma è anche una soglia magica: ci permette di sfiorare ciò che non possiamo esprimere a parole, ma solo intuire nel profondo.” – Andrea da Montefeltro.

L’evento gode del prestigioso patrocinio e dell’organizzazione del Comune di Gabicce Mare e dell’Assessorato alla Cultura, con il supporto autorevole della Provincia di Pesaro e Urbino, dell’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, del Club per l’UNESCO e dell’UNPLI.

A guidare il visitatore in questo viaggio “iniziatico” è la curatrice Annalisa Di Maria, luminare dell’arte, profonda studiosa di Leonardo da Vinci e cultrice dell’estetica rinascimentale. Il suo sguardo acuto trasforma ogni opera in una chiave di lettura, un varco verso dimensioni inesplorate. “La mostra Arcana è un intenso crocevia tra antico e moderno. Le sculture di Andrea da Montefeltro narrano epopee che affondano le radici in tempi remoti, eppure ci parlano con voce chiara del nostro presente. La sua capacità di infondere anima alla pietra, in modo così simbolico e visionario, lo rende un artista ineguagliabile nel panorama contemporaneo.” – Annalisa Di Maria.

Passeggiando lungo il lungomare, le sculture dialogano con l’infinità del paesaggio marino. L’acqua e la roccia, l’eco delle onde e il silenzio millenario della materia scolpita si fondono in un’esperienza sinestetica che avvolge i sensi e nutre lo spirito. Ma il richiamo di ARCANA 2025 non si esaurisce a Gabicce Mare. In un progetto che abbraccia la valorizzazione dell’intero territorio, una parte altrettanto affascinante della collezione sarà visitabile fino a settembre presso il suggestivo Castello della Porta di Frontone, gemma incastonata nel cuore dell’Appennino marchigiano. Si disegna così un itinerario avvincente che unisce la brezza marina alla maestosità della montagna, la durezza della pietra all’immensità del mare, la radice della tradizione all’audacia dell’avanguardia: la testimonianza di una provincia che continua a risuonare con la voce eterna dell’arte.

Una mostra, due anime, un unico orizzonte. ARCANA non è solo un’esposizione: è un invito pressante al simbolo, un tributo al tempo che scorre e alla bellezza che permane. È una chiamata vibrante rivolta ai viaggiatori dell’anima, a coloro che cercano nell’arte non solo la forma estetica, ma il significato profondo, l’eco di un mistero antico.

Siete pronti a decifrare l’Arcano?

________________________________________

Dettagli e Informazioni Utili:

• Sede: Complesso Mississippi, Lungomare C. Colombo, Gabicce Mare

• Date: 5 – 26 luglio 2025

• Orari di visita: tutti i giorni, 9:00 – 12:30 e 16:00 – 19:00

• Visite guidate: disponibili su prenotazione con l’autore per gruppi

• Ingresso libero

• Per informazioni: Tel. 0541 454887 | Email: info@visitgabicce.it





Luogo: Complesso Mississippi, Via Lungomare C. Colombo, GABICCE MARE, PESARO E URBINO, MARCHE