Aprono un ristorante in un cimitero in Svizzera: tavoli nelle stanze delle urne funerarie - Tuttoggi.info

Aprono un ristorante in un cimitero in Svizzera: tavoli nelle stanze delle urne funerarie

Sab, 16/08/2025 - 16:03

(Adnkronos) – Dal prossimo gennaio sarà possibile sedersi a tavola nel ristorante, nato all’interno del crematorio del cimitero Bremgartenfriedhof di Berna in Svizzera. Come riporta infatti l’agenzia di stampa svizzera Ats, le due stanze all’interno della struttura, dedicate alle urne funerarie, sono state utilizzate sempre meno, in quanto le persone hanno preferito negli anni spargere le ceneri o portarle a casa. Non potendo abbattere le mura perché il cimitero è un complesso monumentale protetto, costruito nel 1908, la direzione ha pensato di riutilizzare gli spazi trasformandoli, appunto, in un ristorante che si chiamerà ‘La Vie’, ovvero ‘La vita’ in francese. 

Come ha spiegato all’Ats la responsabile del crematorio, Mirjam Veglio, durante le fasi decisionali del progetto “non ci sono state opposizioni di natura morale o etica, mentre sono emerse domande di carattere legale e legate ai permessi di utilizzo dei luoghi, poiché si tratta di un’idea pionieristica”. Il nuovo locale verrà allestito in stile Belle Époque, periodo in cui il crematorio è stato costruito. I colori dominanti saranno il bordeaux e il verde. “Vogliamo fare qualcosa di bello”, ha detto ancora Veglio.  

