Appostamenti fissi, si allunga i tempi di autorizzazione

Questo, come è stato spiegato nell’istruttoria, per uniformare il tempo di validità del permesso a quello necessario per il rinnovo del porto d’armi, fissato a 5 anni, più uno per agevolarne l’ottenimento.

Attualmente in Umbria l’autorizzazione per l’appostamento fisso ha validità 3 anni. E’ superiore in varie regioni (Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia (in quest’ultima, addirittura, la validità è di 10 anni).

Al termine delle istruttorie svolte dagli uffici regionali, in Commissione è stata decisa la presentazione di un emendamento al testo da parte del primo firmatario, Pastorelli.