Appostamenti fissi di caccia, così le regole dal prossimo anno

Appostamenti fissi di caccia, così cambiano le regole dalla prossima stagione venatoria, secondo quando deliberato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore Roberto Morroni. Ferme restando le norme delle leggi nazionali e regionali, superando però i regolamenti provinciali per uniformare le procedure in tutto il territorio umbro.

Chi può chiedere l’appostamento fisso

Possono essere rilasciate autorizzazioni per l’istallazione di appostamenti fissi sulla base delle

richieste presentate oltre i termini previsti dall’ art. 24 della L.R. 14/1994, esclusivamente a

coloro che sono portatori di gravi impedimenti fisici, attestati da idonea certificazione medica

dalla quale risulti l’impossibilità di esercitare la caccia in forma vagante.

Per il rinnovo dell’autorizzazione per l’istallazione dell’appostamento fisso di caccia l’istanza è

presentata esclusivamente dallo stesso titolare e l’appostamento è ubicato nello stesso luogo.

Per gli appostamenti fissi al colombaccio e dagli acquatici possono essere individuati, oltre al

titolare, n. 3 (tre) collaboratori. L’autorizzazione può essere trasferita dal titolare ad uno dei

collaboratori inseriti nell’ultima autorizzazione valida, previa richiesta scritta alla Regione

Umbria firmata anche dal collaboratore e corredata anche dall’autorizzazione del proprietario

del terreno. In caso di morte del titolare, l’autorizzazione può essere trasferita, previa richiesta

scritta alla Regione Umbria, al collaboratore più anziano tra quelli inseriti nell’ultima

autorizzazione valida.

Le coordinate da indicare

Nella richiesta tesa ad ottenere l’autorizzazione per il rilascio o il rinnovo di un appostamento

fisso vanno indicate anche le coordinate geografiche (EPSG 4326 come rilevabili sui più diffusi

applicativi cartografici per cellulari, per esempio Google Earth, Maps, ecc.) e va allegata la

carta catastale con chiara indicazione della posizione dell’appostamento.

La decadenza dell’autorizzazione

L’autorizzazione per l’istallazione di un appostamento fisso può decadere per le seguenti

cause:

-modifica abusiva della dislocazione dell’appostamento autorizzato;

-mancato rispetto delle distanze previste dalla Legge;

-mancata convalida annuale;

In caso di decadenza le successive richieste di autorizzazione devono essere considerate

come nuove autorizzazioni.

Le altre disposizioni

Nell’ambito del territorio regionale un cacciatore non può ottenere di norma più di due

autorizzazioni per appostamenti fissi comunque non contigui.

Nelle tabelle da apporre all’esterno dell’appostamento fisso deve essere indicato anche il

numero dell’autorizzazione e l’anno di rilascio.

L’autorizzazione dell’appostamento fisso, infine, può avere al massimo la durata di anni 6.

Il parere delle associazioni venatorie

Nel documento istruttorio, che è parte integrante delle deliberazioni, sono state anche citate le proposte e le criticità evidenziate dalle associazioni venatorie, alle quali gli Uffici regionali avevano richiesto un parere sull’atto, e le valutazioni degli stessi uffici su di esse.