Apple con UniPa per esperti app, Midiri "A lavoro per laurea dedicata" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “È un corso molto importante per la rilevanza dell’azienda, la Apple, che ha deciso di investire a Palermo nella nostra università per creare di fatto un nuovo lavoro: il creatore di app. Oggi è diventato un mestiere molto ricercato tra i giovani e su questo noi intendiamo nei prossimi anni incominciare a sviluppare un corso di laurea dedicato”. Lo ha detto all’Italpress il rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri, in occasione del nuovo corso accademico “Programma Apple Foundation” di UniPa, presentato nell’Aula 7 del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’ateneo, che ha come obiettivo la formazione di esperti nella creazione di app su tecnologie del colosso americano.

