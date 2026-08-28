 Appicca il fuoco al bosco nel vibonese, allevatore incastrato dal drone - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Appicca il fuoco al bosco nel vibonese, allevatore incastrato dal drone

ItalPress

Appicca il fuoco al bosco nel vibonese, allevatore incastrato dal drone

Ven, 28/08/2026 - 14:03

Condividi su:


VIBO VALENTIA (ITALPRESS) – Un allevatore cinquantenne originario di Zungri è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri Forestali con l’accusa di incendio boschivo doloso nel comune di Filandari, in provincia di Vibo Valentia. A tradire l’uomo, convinto di agire inosservato, sono state le immagini trasmesse in diretta al personale della Control Room della Regione Calabria da un drone impegnato nel monitoraggio nell’ambito della campagna “Tolleranza Zero”. I video hanno ripreso l’allevatore mentre appiccava volontariamente il fuoco in più punti di un’area boscata composta da pini e querce, per poi allontanarsi con i propri cani di guardiania.

pc/r

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!