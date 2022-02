Appena uscita dal carcere molesta clienti di un bar

La 45enne, dopo essere uscita da Capanne, è andata a ubriacarsi in un locale | Denunciata dai poliziotti costretti a intervenire

Appena uscita dal carcere molesta i clienti di un bar. Nuova denuncia per una 45enne dopo l’intervento della polizia nel locale, dopo la segnalazione di una donna che stava inveendo contro i clienti e i dipendenti.

La donna, nonostante l’intervento degli agenti, ha continuato a insultare la barista e il proprietario. Appurato lo stato di evidente ebbrezza alcolica, i poliziotti hanno cercato di riportare alla calma la 45enne, invitandola ad abbandonare il locale.

La donna, a quel punto, ha iniziato a urlare contro i poliziotti dichiarando di essere stata appena scarcerata e di avere la libertà per fare quello che voleva.

Visto l’atteggiamento aggressivo e il rifiuto a esibire un documento d’identità, con grosse difficoltà visto il continuo dimenarsi, è stata fatta salire dagli agenti sulla volante e accompagnata in Questura.

Dopo gli accertamenti di rito, gli operatori hanno appreso che la 45enne era stata scarcerata dalla Casa Circondariale di Capanne nella stessa giornata.

Pregiudicata per reati contro il patrimonio, è risultata essere destinataria di un foglio di via, dal Comune di Perugia, per la durata di 3 anni emesso dal Questore di Perugia nel 2020.

Gli agenti dell’Ufficio Generale e Soccorso Pubblico, dopo averla identificata, hanno deferito la donna all’autorità giudiziaria per i reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e per il rifiuto a fornire le proprie generalità