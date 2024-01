Appalti truccati al comune di Palma Campania, otto misure cautelari - Tuttoggi.info

NAPOLI (ITALPRESS) – I Carabinieri di Castello di Cisterna hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari emessa dal G.i.p. del Tribunale di Nola, nei confronti di otto indagati (due sottoposti agli arresti domiciliari, tre alla misura coercitiva non custodiale del divieto di dimora, tre alla misura interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata di un anno). Le accuse sono di corruzione, turbata libertà degli incanti, falso in atto pubblico, depistaggio e subappalto non autorizzato. Tra i destinatari dell’ordinanza figurano il sindaco del comune di Palma Campania, due dipendenti comunali e cinque imprenditori.

pc/red