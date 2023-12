TRAPANI (ITALPRESS) – Vasta operazione della Guardia di Finanza a Trapani per mala sanità con 10 arresti a vario titolo per corruzione, induzione indebita a dare utilità, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, truffa ai danni di Ente pubblico, frode nelle pubbliche forniture, falsità ideologica e materiale commessa dal pubblico ufficiale, rivelazione di segreti d’ufficio, favoreggiamento personale e false attestazioni di presenza in servizio.

