"App tortora un fallimento, c'è un disegno nel limitare i cacciatori..." - Tuttoggi.info

Caccia e politica, le riflessioni di Claudio Tortoioli (Nata libera Perugia), Evandro Caiello (ACR Confavi Orvieto), Moreno Raggetti e Francesco Ravacchioli

Parlano di un altro “pugno sinistro nello stomaco dei cacciatori umbri” e di una “innegabile volontà” di punirli “per il voto a destra nelle regionali del 2019”. Claudio Tortoioli (Associazione venatoria ambientale Nata libera Perugia), Evandro Caiello (ACR Confavi Orvieto), Moreno Raggetti operatore faunistico venatorio, migratorista e Francesco Ravacchioli migratorista, dopo l’esito della preapertura alla tortora. Meno di due ore di caccia, prima che la discussa app conta-tortore decretasse lo stop.

Per loro, questa e altre limitazioni sono in realtà negate a un disegno politico. “Negando il possibile – accusano – e imponendo le massime restrizioni. Indispettendo ed esasperando la pazienza dei cacciatori , per poi scagliarla contro tutto il governo regionale. Tutto questo per riportare le sinistre a Palazzo Cesaroni”.

E lamentano l’assenza di quelle riforme che invece erano attese: “Nulla è stato cambiato dell’osservatorio faunistico regionale, costituito e messo dalla sinistre, filoambientalista, negazionista e generatore di posizioni ostative limitative divisive ed anticaccia. Dirigenti immutati nei diversi ruoli del settore caccia, messi anche questi dalle sinistre. Ma soprattutto altre sono le militanze a sinistra… Che chiudono un vero cerchio magico che ha prodotto un ingannevole gestione della caccia. L’uso del’app imposta da Ispra, cos’è, se non un’arma burocratica micidiale, usata quando quasi tutte le Regioni sono amministrate dal centrodestra? Applicata e condivisa da insospettabili – proseguono – proprio per deflagrare malcontento, polemiche, danni non solo ai cacciatori, ma anche agli operatori economici del settorem rappresentati da 2400 aziende e 900.000 addetti”.

“Va ricordato che Ispra – proseguono i firmatari dell’appello – ha una forte influenza ambientalista di sinistra. Tutto questo e molto ancora mira ad una netta volontà di imporre, o con le buone o con le cattive, il ritorno delle sinistre al governo regionale”.

“Rispetto a tutto ciò – proseguono – riteniamo fondamentale un ritrovato slancio politico di onestà e rispetto, superando il ginepario creato attorno alla gestione caccia. Indispensabile un profondo rinnovamento delle associazioni venatorie, che mettano al centro della propria azione serie politiche di gestione faunistiche venatorie, salvaguardato sicurezza, tutela dell’ecosistema e tradizioni venatorie”.

Per questo chiedono il “rinnovo di tutte le figure apicali e dell’osservatorio faunistico regionale”. Ed ovviamente “mettere la materia caccia in nuove sicure ed affidabili mani”.

“Altra urgente innovazione – è l’auspicio – deve interessare Ispra, auspicando che il governo nazionale intervenga al più presto. Il neo ministro Lollobrigida ha dimostrato concreta attenzione verso la ruralità italiana e le sue tradizioni e la caccia. Vogliamo sperare e lo incoraggiamo vivamente in questo”.

Quindi l’attacco a quello che viene chiamato “ecologismo fondamentalista”: “Rappresenta un pericolo, basta vedere ciò che accade in Olanda. Vorrebbero chiudere allevamenti, sopprimere mucche da latte e addirittura espropriare terreni. Il confronto con la regione Marche è emblematico. Sei giorni giornate di preapertura e 6 specie. In Umbria qualche ora. I conti non tornano. Un fallimento, hanno fermato tre cacciatori su quattro. Questo nuovo colpo ci spinge con maggiore determinazione verso una nuova e più forte autorevole gestione della caccia in Umbria. Sempre aperti su questo ad una seria e fattiva collaborazione”.