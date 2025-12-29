Apertura iscrizioni per il 14° Corso sull’Olio di Oliva a Perugia - Tuttoggi.info

Apertura iscrizioni per il 14° Corso sull’Olio di Oliva a Perugia – Formazione teorico-pratica per appassionati e professionisti

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il 14° Corso sull’Olio di Oliva, un percorso formativo esclusivo dedicato alla conoscenza approfondita dell’olio di oliva, che si terrà a Perugia a partire da lunedì 19 gennaio 2026.

Il corso è ideato e organizzato dall’Associazione Sommelier a tavola con Bacco e si svolgerà presso il Ristorante DECO, in via del Pastificio 8, a Ponte San Giovanni.

Il Corso è strutturato in 5 lezioni teorico-pratiche pensate per offrire ai partecipanti competenze solide e spendibili nel mondo dell’olio d’oliva: dalla raccolta delle olive e qualità dell’olio, alla tecnica di degustazione sensoriale, passando per l’abbinamento gastronomico e gli aspetti legati alle certificazioni DOP e IGP.

Il programma prevede inoltre degustazioni guidate di oli extravergine in abbinamento a proposte gastronomiche, oltre a una visita finale in frantoio per osservare da vicino le tecniche di produzione e conservazione dell’olio di eccellenza.





La docente del corso è Tania Ciarini, assaggiatrice professionista di olio di oliva, sommelier e Capo Panel con esperienza pluriennale in concorsi nazionali e internazionali, nonché riconosciuta nel mondo dell’analisi sensoriale.





Il corso è rivolto a:

✔️ amanti del buon cibo e dell’eccellenza gastronomica;

✔️ studenti e professionisti del settore;

✔️ consumatori consapevoli che desiderano approfondire la cultura dell’olio extravergine.





Le iscrizioni sono già aperte e i posti disponibili sono limitati.





Per tutte le informazioni, programma dettagliato e modalità di iscrizione, visitare il sito ufficiale www.atavolaconbacco.it

Luogo: Ristorante DECO, via del Pastificio, 8, PERUGIA, UMBRIA