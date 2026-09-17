Apertura della caccia, la regola delle quattro "c" - Tuttoggi.info

In vista dell’imminente apertura della stagione venatoria in Umbria, riceviamo e pubblichiamo queste riflessioni di Sergio Gunnella (Confavi Umbria):

Come per l’amore, anche per andare a caccia ci vuole coraggio. Ma soprattutto amore. E se per Platone l’amore non è un calcolo razionale, bensì una follia divina al di sopra della saggezza umana, allora anche la caccia, in ultima analisi, fa parte di questa follia. Altrimenti viene da chiedersi come sia possibile giustificare un individuo che dopo essere andato a caccia tutto il giorno senza aver visto una penna, si ostini a rifare la stessa cosa anche il giorno dopo. Se per chi non esercita la Venaria la domanda è difficile da formulare, rispondere a tono per chi si alza presto al mattino per andare a caccia, diventa quasi impossibile. Ergo, se la Venaria è amore e l’amore è follia, allora è lecito dedurre che quello che un tempo era un dogma esclusivo riservato a Diana, figlia di Zeus e di Latona, oggi, sia appannaggio anche dei cacciatori. E cioè la famosa regola delle quattro ‘C’, indispensabile per chiunque intenda esercitare la nobile arte della caccia: Coraggio, Cervello, Cuore e Coglioni.

Nelle sue tessere associative ACR CONFAVI UMBRIA non cita tale regola; tuttavia ne gratifica il valore e ne rispetta la titolarità, sia individuale che collettiva: https://www.confavi.it Domenica 20 settembre, se Dio vorrà, si rinnoverà l’apertura della nostra attività venatica, colleghi cacciatori. Quindi, come al solito…fate i bravi! Fate le cose giuste anche quando siete certi che nessuno vi stia guardando. E qualora una cosa non vi piaccia farla anche quando è perfettamente legale, non fatela, vi prego. Il nostro, lo sapete, è uno ‘stile di vita’ difficilmente comprensibile; ergo, il renderlo declinabile ai più, dipenderà solo e sempre dal nostro comportamento.

In bocca al Lupo!

Sergio Gunnella – ACR/CONFAVI UMBRIA