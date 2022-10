Aperti i Baracconi, tra le 124 attrazioni tornato anche il Tagadà

I baracconi rimarranno a Perugia fino al 6 novembre (salvo proroga di una settimana) con i seguenti orari: tutti i giorni dalle 15 alle 24; nei festivi anche la mattina dalle 10 alle 13 circa.

“Bentornati” – ha esordito l’assessore Luca Merli rivolgendosi a giostrai e perugini – a nome di tutta l’Amministrazione comunale. Finalmente dopo due anni di restrizioni, dovute alla pandemia, torniamo a goderci i nostri baracconi. Questo, infatti, rappresenta un momento che i perugini sentono in modo particolare, perché è una tradizionale per la città. Oggi mi sento di ringraziare tutti gli operatori presenti per i sacrifici che hanno dovuto compiere negli ultimi due anni, essendo stata la loro una delle categorie più colpite dalla situazione-covid. Mi auguro, quindi, che i cittadini, frequentando con entusiasmo il luna park, possano ricompensare la vostra passione ed il vostro impegno”.

Vincenzo La Scala, a nome dei giostrai, ha detto che tutti gli operatori in questo mese di presenza in città si sentono veramente cittadini di Perugia e cercano di portare un po’ di sano divertimento. La Scala ha poi voluto ringraziare l’Amministrazione per il sostegno garantito agli operatori, visto che c’è sempre stata anche nei momenti più difficili.