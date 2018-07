“Apecchiese”, verso firma convenzione Anas-Regione-Provincia per messa in sicurezza

Entro la prossima settimana verrà sottoscritta una apposita convenzione fra tutti gli enti ed istituzioni interessate alla messa in sicurezza della Strada regionale 257 “Apecchiese”, ovvero Prefettura di Perugia, Anas, Regione Umbria, e Provincia di Perugia. Da quel momento verranno attivate tutte le procedure per giungere, in tempi auspicabilmente brevi, all’affidamento dei lavori del tratto umbro di arteria, circa 20 km, su cui dal 15 marzo scorso, a causa della chiusura della SS73 bis di Bocca Trabaria nel Comune di San Giustino per un costone franato, si è registrato un incremento dei volumi di traffico.

“Una notizia senza dubbio positiva che seguiremo in maniera costante di concerto con tutti gli enti interessati, in testa la Prefettura di Perugia, sempre attenta e vicina alle questioni legate a sicurezza, ordine pubblico e gestione del territorio. – ha dichiarato il sindaco Luciano Bacchetta nel corso di un incontro svoltosi al Cva di San Giustino sulla situazione di infrastrutture e viabilità (su ferro e gomma) promosso dal Comitato per lo sviluppo e la salvaguardia dell’Altotevere umbro e Valtiberina toscana – A tale proposito voglio pubblicamente ringraziare il Prefetto di Perugia Raffaele Cannizzaro, per l’attenzione, impegno costante e ruolo indispensabile di coordinamenti fra gli enti, che ha manifestato fin dal primo momento rispetto alla messa in sicurezza della Sr 257 “Apecchiese” e la riapertura al traffico della Ss 73 bis di Bocca Trabaria, che il collega sindaco di San Giustino Paolo Fratini ha monitorato sempre in maniera continua”.

La questione della messa in sicurezza della “Apecchiese” è stata al centro di diverse iniziative istituzionali (commissioni consiliari, interpellanze ed incontri anche fra rappresentanti e amministratori locali dei due versanti umbro-marchigiano) e di comitati spontanei di cittadini (l’associazione di motociclisti Ferro e Motus ha lanciato una petizione con annessa passeggiata) mobilitatisi per una rapida esecuzione degli interventi di ripristino del manto stradale e delle misure necessarie alla tutela degli utenti dell’arteria stessa. La strada “Apecchiese” numero 257, è un’arteria di collegamento interregionale di circa 52 km che da Città di Castello collega l’Altotevere fino ad Acqualagna, passando per Apecchio e Piobbico. I 20 km sul versante umbro ed in particolare sul territorio di Città di Castello sono di competenza regionale ma gestione provinciale.

