“Apecchiese”, oltre 530mila euro per ripristino piani viabili | Lavori più vicini

Si è svolta questa mattina (martedì 17 luglio) in Prefettura una riunione per l’esame degli interventi urgenti che riguardano la messa in sicurezza della Sr 257 “Apecchiese”.

Alla riunione, presieduta dal Prefetto Raffaele Cannizzaro, hanno preso parte l’assessore regionale Giuseppe Chianella, il consigliere provinciale con delega alla Viabilità Erika Borghesi insieme agli Ing. Bondi e Solinas e all’Ing. Raffaele Celia, capo compartimento Anas Umbria e Toscana.

E’ stata esaminata ed approvata la bozza di accordo tra Anas, Regione Umbria e Provincia di Perugia, con le specifiche delle modalità degli interventi da realizzare per il ripristino dei piani viabili dell’ “Apecchiese”, per un importo complessivo di 536.000 euro a base d’asta.

La convenzione, già trasmessa per il parere di competenza dalla direzione generale dell’Anas, sarà sottoposta in settimana all’approvazione di giunta regionale e provinciale per essere poi sottoscritta dai contraenti. Nel corso dell’incontro è stato altresì raccomandato il tempestivo inizio dei lavori e chiesto di valutare la possibilità di anticipare, da subito, le procedure di gara con la formula della riserva di approvazione.

