Anziano si ribalta con l’auto e finisce nel cortile di un’abitazione | Le spaventose immagini

Un uomo si 75 anni è uscito di strada con la sua utilitaria mentre percorreva un tratto in discesa ed è finito nel cortile di un’abitazione, dopo un salto di circa 6 metri, restando nell’auto capovolta.

L’incidente si è verificato a Pontenuovo di Torgiano. L’uomo, cosciente, è stato estratto dalla vettura e portato in ospedale. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, un’autoambulanza dei vigili del fuoco, polizia e carabinieri.

Spaventoso il salto compiuto con l’auto, che ha sfondato la recinzione dell’abitazione sottostante la strada e dopo un volo di 6 metri è planata, capovolta, nel cortile della palazzina, fortunatamente in quel momento vuoto.

Un incidente che, vista la dinamica, poteva avere conseguenze ben più gravi. Sono in corso accertamenti per verificare come mai l’anziano abbia perso il controllo del mezzo.

