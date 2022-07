Anziano si ferisce in garage, soccorso grazie all’allarme di una donna

Dopo le cure per l'incidente in garage l'86enne ha ringraziato gli agenti per il soccorso prestato e la donna che aveva dato l’allarme

Una donna aveva sentito delle grida d’aiuto di un uomo in difficoltà provenire dalla zona dei garage e allarmata aveva richiesto l’intervento della Polizia di Stato. La Sala Operativa della Questura di Perugia, raccolta la richiesta, immediatamente ha inviato una pattuglia per verificare quanto stesse accadendo.

Giunti sul posto, dopo aver acquisito tutte le informazioni dalla richiedente, gli agenti si sono portati nei garage sottostanti un complesso condominiale, sito a Madonna Alta a Perugia, dove hanno trovato, riverso a terra, un anziano – classe 1936 – che si era ferito a seguito di una brutta caduta.