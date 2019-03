Anziano scomparso, ritrovata l’auto | AGGIORNAMENTI

share

Si concentrano nella zona di Ficulle, in provincia di Terni, le ricerche di Emanuele Cecconi, l’81 residente a Olmo che ha fatto perdere le sue tracce la mattina di venerdì 1 marzo. La sua Panda grigia targata DT531YW è stata infatti rinvenuta dai carabinieri nella frazione di Cipolla questa notte.

Le ricerche dell’uomo proseguiranno quindi adesso dal personale del comando di Terni dei vigili del fuoco, sempre con l’ausilio degli uomini del Tas (Topografia applicata al soccorso). Personale coadiuvato dalle forze dell’ordine e dalla protezione civile.

Cecconi è stato avvistato l’ultima volta nella zona di Strozzacapponi, in particolare al locale distributore di benzina Aquila, dicendo che stava andando a casa, ma in realtà dirigendosi in direzione opposta.

A questo punto è certo che Emanuele Cecconi si sia allontanato volontariamente. A dare l’allarme venerdì sono stati i familiari, che hanno realizzato dei volantini con la foto di Emanuele Cecconi e della sua auto. Il caso è stato trattato anche dalla trasmissione “Chi l’ha visto?”.

share

Stampa