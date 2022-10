Anziano si sbraccia lungo E45 "Mi sono perso!", donna lo soccorre poi interviene Polizia - Tuttoggi

L'uomo si era fermato su una piazzola di sosta poco dopo lo svincolo di Pieve Santo Stefano (Ar), cercando di attirare pericolosamente l'attenzione degli automobilisti | Per fortuna una signora è intervenuta chiamando la Stradale

Un’auto ferma in una piazzola di sosta, lungo la E45, e poco lontano un anziano che si sbraccia come a voler chiedere aiuto, cercando di attirare l’attenzione degli automobilisti in transito.

Questa la scena a cui hanno assistito alcuni automobilisti intorno alle 23 di ieri sera (sabato 22 ottobre) poco dopo lo svincolo di Pieve Santo Stefano, dove l’uomo avrebbe pure rischiato grosso per cercare di far fermare qualcuno.