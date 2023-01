Anziano non riesce a ritirare la pensione al bancomat

La polizia interviene, lo aiuta e lo riaccompagna a casa

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo, sono intervenuti presso un ufficio postale del capoluogo per la presenza di una persona anziana in difficoltà. Giunti sul posto, gli operatori hanno preso contatti con il richiedente – un cittadino italiano, classe 1933 – che in stato di agitazione ha spiegato ai poliziotti di non riuscire a prelevare la pensione dallo sportello automatico.

L’anziano riaccompagnato a casa dalla polizia

Dopo averlo tranquillizzato, gli agenti hanno chiesto informazioni al personale addetto allo sportello, aiutandolo poi a ritirare la pensione dal bancomat. Accortisi delle difficoltà di deambulazione dell’89enne, i poliziotti hanno deciso di riaccompagnarlo a casa dove, ad attenderli, c’era anche la moglie affetta da problemi di salute. Dopo un giro a bordo della “pantera” della Polizia di Stato, l’uomo – visibilmente commosso per il gesto degli agenti – li ha ringraziati per l’aiuto e la sensibilità dimostrata.