I Carabinieri di Catania hanno fermato un romeno di 27 anni, accusato di rapina commessa nella notte tra i 4 e il 5 settembre scorso, in danno di un avvocato 83enne in pensione, all’interno della propria abitazione nel Comune di Castel di Iudica. Lo scorso 9 settembre, l’anziano ha perso la vita, in conseguenza delle violente percosse subite.

pc/red