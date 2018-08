Anziano cade sul tetto, salvato dai Vigili del Fuoco

Era salito sul tetto della propria abitazione per aggiustare l’antenna della tv, ma qualcosa è andato storto. Un uomo di 74 anni, mentre era all’opera con gli attrezzi, forse per un malore e forse per la perdita dell’equilibrio, è caduto rovinosamente sulle tegole, rimanendo fortunatamente sul tetto della propria casa, senza precipitare.

Impossibilitato a scendere, ha dato l’allarme e subito una squadra dei Vigili del Fuoco si è portata sul posto per metterlo in salvo; l’operazione ha richiesto pochi minuti e, dopo la discesa in sicurezza grazie ai caschi rossi, il ferito è stato consegnato alle cure dei sanitari del 118 che hanno provveduto a trasferirlo al Pronto Soccorso.

