Anziano cacciatore ferito, recuperato dopo la notte nel bosco

Sono state ore di apprensione per le sorti di un anziano cacciatore di cui si erano perse le tracce nel pomeriggio di lunedì. L’allarme era scattato in serata, a Collicello di Amelia, dopo che l’uomo non aveva fatto ritorno a casa.

Sulle tracce dell’anziano si sono posti quindi i vigili del fuoco di Terni ed Amelia, anche con il nucleo cinofilo e Tas, e gli uomini del Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria, oltre ai carabinieri ed alcuni volontari. Proprio uno di loro questa mattina finalmente ha avvistato il cacciatore, ferito in una zona impervia.

Il recupero è stato piuttosto difficoltoso, ma finalmente nella mattinata di martedì l’anziano è stato tratto in salvo da vigili del fuoco e Sasu ed intorno alle 11 assicurato alle cure del 118. Non sarebbe in gravi condizioni.

