Anziano si perde in un bosco: ritrovato dai carabinieri

Anziano si perde in un bosco: i carabinieri lo ritrovano vicino ad un arbusto, in attesa di ricevere aiuto

Anziano si perde in un bosco, viene ritrovato dai carabinieri. E’ lo scorso 15 dicembre, pochi giorni dopo i festeggiamenti di Santa Lucia, patrona della vista, quando un uomo quasi ottantenne, colpito da gravi problemi visivi, decide di intraprendere la sua consueta passeggiata nelle vicinanze del bosco poco distante dalla sua dimora nel piccolo borgo alla periferia della cittadina di Collazzone.

Le ricerche nel bosco

Siamo in pieno inverno, le rigide giornate, soprattutto in quell’ora, non sono particolarmente irradiate dalla luce solare ed una vicina premurosa, non vedendo rientrare l’amico dalla sua passeggiata quotidiana, preoccupata, contatta la Centrale Operativa dei Carabinieri della Compagnia di Todi, che comprendendo i timori della donna inviano una pattuglia in zona per le ricerche. Ricerche che sono durate oltre 2 ore, estendendosi finanche alla fitta vegetazione presente vicino al solito itinerario dell’anziano signore. Intorno alle 19.00 circa, ormai senza l’ausilio della luce del sole, fortunatamente i militari sono stati ripagati nel trovare l’uomo che, avendo smarrito la via di ritorno, si era seduto appoggiando la schiena ad un arbusto e consapevole del proprio deficit visivo, era in attesa che qualcuno gli desse una mano.

Il ritrovamento

L’anziano, fortunatamente senza aver riportato ferite tali da richiedere l’intervento del 118, seppur impaurito, infreddolito e visibilmente provato, è stato accompagnato alla propria abitazione dove, l’anziana moglie preoccupata lo attendeva.