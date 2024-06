Anziani, Vittimberga (Inps): "Con Spazio Blu 300 appartamenti con assistenza sanitaria per vita dignitosa" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – “Per Inps è una iniziativa molto importante perché abbatte gli steccati tra amministrazioni, il rapporto con Cdp è il segnale di un’amministrazione aperta all’innovazione, insieme ad altri soggetti pubblici e privati. Nel merito è molto importante il risultato significativo: 300 appartamenti destinati agli anziani che permetteranno loro un invecchiamento attivo, in un ambiente che permette di coniugare l’indipendenza, l’assistenza sanitaria, una serie di servizi complementari per vivere una vita dignitosa al di fuori da quella odiosa istituzionalizzazione che ha comportato negli anni un problema per i nostri 14 milioni di anziani”. Lo dichiara Valeria Vittimberga, direttore generale dell’Inps, a margine della presentazione del progetto “Spazio Blu” per il senior housing, presso la sede di Cdp a Roma. “Il patrimonio Inps è molto vasto per replicare iniziative analoghe che possano portare vantaggi alla collettività e alle famiglie e agli anziani che sono un tassello importante della nostra struttura sociale”.