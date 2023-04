“Dopo 20 anni tornare a giocare una semifinale di Champions tutta milanese è bellissimo per le due squadre e per il calcio italiano che è riuscito a riportare 5 squadre nelle fasi finali delle coppe europee. Significa che il movimento c’è ed è sano”. Così l’ad dell’Inter, Alessandro Antonello, a margine dell’evento “Soldi vs Idee” all’Università Bocconi di Milano.

pia/gm/ari