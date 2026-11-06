 Antonelli svetta nelle seconde libere in Brasile, Ferrari lontane - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Antonelli svetta nelle seconde libere in Brasile, Ferrari lontane

ItalPress

Antonelli svetta nelle seconde libere in Brasile, Ferrari lontane

Ven, 06/11/2026 - 21:32

Condividi su:

SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – Andrea Kimi Antonelli, fresco di vittoria del titolo Mondiale, fa segnare il miglior tempo in 1’10″763 nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile 2026 di Formula 1. Il pilota bolognese della Mercedes, nella terra del suo idolo Ayrton Senna, precede la McLaren del britannico Lando Norris di +0″253 e la Red Bull dell’olandese Max Verstappen di +0″259. Quarto crono per l’altra Mercedes di George Russell (+0″273), che si piazza davanti alla McLaren di Oscar Piastri, il quale chiude a +0″321 dal compagno di squadra. Deludono le due Ferrari di Lewis Hamilton (+0″450) e Charles Leclerc (+0″720), che sono rispettivamente sesto e settimo. Il padrone di casa Gabriel Bortoleto, a bordo della sua Audi, conferma le buone indicazioni delle FP1 firmando l’ottavo tempo davanti ad Isack Hadjar (Red Bull) ed Oliver Bearman (Haas). Domani, sabato, si scenderà in pista alle 15:30 per le FP3, mentre alle 19 prenderanno il via le qualifiche.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!