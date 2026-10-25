Antonelli in pole ad Austin con vista Mondiale, Leclerc in seconda fila - Tuttoggi.info

AUSTIN (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Kimi Antonelli conquista la pole position nel Gran Premio degli Stati Uniti, diciottesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula 1. Il pilota bolognese della Mercedes, leader della classifica, firma il giro veloce in 1’34″035, e partirà davanti a tutti nella gara in programma domani sul circuito di Austin alle ore 21 italiane. La settima pole in stagione gli vale la partenza davanti a tutti nella gara che rappresenta il primo match point di questo Mondiale. In caso di vittoria e di un risultato negativo di Russell (non meglio di nono) e Hamilton (non meglio di quinto), il fuoriclasse bolognese avrebbe infatti la matematica certezza del suo primo titolo in F1 all’età di 20 anni. “Abbiamo fatto la pole, quindi domani cercheremo di vincere – le parole di Antonelli -. Verstappen è stato molto veloce e ha fatto un lavoro buonissimo in qualifica. Cercheremo di partire bene ed essere in testa in curva 1”. In prima fila con lui c’è la Red Bull di Max Verstappen, distante 179 millesimi dal super tempo del classe 2006 italiano. “Il mio Q1 e Q2 sono stati buoni, poi non ho più avuto bilanciamento – il commento dell’olandese -. Non ho commesso errori, ma non avevo buon grip. Continuavo ad andare contro i dossi. Ma sono abbastanza contento del secondo posto, anche se non è il Q3 che mi aspettavo”. Ad aprire la seconda fila c’è Isack Hadjar, che precede la Ferrari di Charles Leclerc, fermatosi in quarta posizione. “Sono molto felice del terzo posto – afferma Hadjar subito dopo la qualifica -. E’ stata incredibilmente dura per me dall’inizio del weekend. Non riuscivo a trovare il bilanciamento giusto, faticavo tantissimo. Sono grato al team per il lavoro svolto durante il weekend. Sono stato un pò duro con loro, quindi voglio credere scusa. Penso che avessimo anche la possibilità di fare la pole”. Partirà invece dalla terza fila l’altra Rossa di Lewis Hamilton, che poche ore prima aveva chiuso al comando la terza sessione di prove libere. Non va oltre la sesta casella in griglia George Russell, lontanissimo dal compagno di squadra Antonelli e davanti alle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris.

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