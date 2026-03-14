Antonelli colpisce Hadjar nella Sprint Gp Cina: "Mi ha rovinato la gara" - Tuttoggi.info

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Antonelli colpisce Hadjar nella Sprint Gp Cina: “Mi ha rovinato la gara”

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Antonelli colpisce Hadjar nella Sprint Gp Cina: “Mi ha rovinato la gara”

Sab, 14/03/2026 - 10:03

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(Adnkronos) –
Tensione in Formula 1. Oggi, sabato 14 marzo, la gara Sprint del Gran Premio di Cina ha regalato qualche momento di nervosismo tra piloti, con protagonisti Andrea Kimi Antonelli, che ha poi conquistato la pole position nelle qualifiche, e Isack Hadjar. 

Il pilota della Mercedes è stato infatti protagonista di una partenza horror nella gara corta di Shanghai, andando a contatto con la Racing Bulls del francese. La monoposto di Hadjar è stata infatti speronata e danneggiata da Antonelli, terminando praticamente subito la sua gara. La rabbia del pilota della scuderia satellite della Red Bull si è manifestata subito nei box, quando Antonelli è andato a scusarsi. 

Il giovane italiano, penalizzato di 10 secondi, scontati ai box in regime di safety car, e arrivato quinto al traguardo, si è avvicinato ad Hadjar allungando la mano nell’abitacolo, ma il francese non ha accettato le scuse, allontanando il ‘collega’ con un gesto piuttosto nervoso. “Il turbo non era pronto in partenza e ho rischiato di andare in stallo”, ha detto Antonelli a caldo, “il contatto con Hadjar è colpa mia”. 

Furioso il pilota della Racing Bulls: “Antonelli mi ha rovinato la gara”, ha detto a Canal+, “non so perché è così sovraeccitato, ha una macchina che è un missile”. 

 

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