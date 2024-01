Antonacci torna con un nuovo album "Sento un'energia primordiale" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “Sento un’energia primordiale in questo album”. Lo dice Biagio Antonacci, in occasione della presentazione del nuovo disco “L’inizio”, in uscita il 12 gennaio. L’artista, che ha scritto testi e musiche avvalendosi di collaboratori ormai storici come Michele Canova e Placido Salamone e nuovi come Simonetta e Zef, ha scelto di intitolare il suo nuovo lavoro discografico partendo dal titolo dall’unico brano non firmato dal cantautore, “L’inizio” appunto, scritto per lui da Giorgio Poi.

