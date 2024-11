Antibiotico-resistenza, farmaci usati troppo e male: le 5 regole di Bassetti - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – “Oggi è la Giornata europea degli antibiotici. I batteri diventano resistenti agli antibiotici per tante ragioni, ma anche e soprattutto perché gli antibiotici si usano troppo e male”. Dice basta a questo abuso l’infettivologo Matteo Bassetti, che nella giornata europea – e nella Settimana mondiale della consapevolezza antimicrobica promossa dall’Oms – lancia via social 5 regole da seguire per contribuire alla lotta contro l’emergenza superbatteri: “Assumere antibiotici solo quando prescritti dal medico e rispettando la dose, gli intervalli e i tempi di trattamento prescritti; non prendere antibiotici per il raffreddore o l’influenza; prendere antibiotici solo per trattare le infezioni causate da batteri; evitare il fai da te con gli antibiotici; evitare di chiedere con insistenza antibiotici a medici e farmacisti”.

“Gli antibiotici, se usati impropriamente, possono rendere i batteri più forti e resistenti”, ammonisce il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. “Ogni anno nel mondo muoiono milioni di persone a causa delle infezioni da batteri resistenti agli antibiotici”, ricorda, e “si prevede che nel 2050 sarà la prima causa di morte al mondo con quasi 40 milioni di morti ogni anno. Questo è un problema enorme e deve riguardare tutti noi. Tutti possiamo fare qualcosa perché non arrivi il giorno in cui una semplice infezione non potrà più essere trattata con gli antibiotici disponibili. Ecco alcune cose che possiamo fare per proteggere noi stessi e gli altri”, scrive introducendo la sua ‘ricetta’. “Ci sono alcune cose molto semplici che ognuno di noi può fare”.