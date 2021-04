Anteprima mondiale della nuova Lexus ES - Tuttoggi

Lexus ha svelato la nuova ES, con tecnologie e caratteristiche di design pensate per rafforzare la posizione del marchio di lusso nel mercato altamente competitivo delle berline executive. La nuova ES offre ulteriori miglioramenti alla sua silenziosità e comfort di marcia, oltre a perfezionamenti del suo straordinario comfort. Come si può notare dalla perfetta connessione dell’auto tra accelerazione, decelerazione e sterzo in qualsiasi situazione di guida, gli ingegneri Lexus hanno ricercato una risposta lineare, fedele alle intenzioni del guidatore. La tecnologia avanzata Lexus è stata impiegata per aumentare la rigidità dei rinforzi degli elementi delle sospensioni posteriori per una stabilità di sterzata superiore in situazioni come i cambi di corsia ad alta velocità. Inoltre, il modello ES F Sport adotta un sistema AVS (Adaptive Variable Suspension) all’avanguardia che utilizza un nuovo attuatore per assicurare un comfort di marcia di alta qualità e una risposta dello sterzo più precisa.

Inoltre, la nuova ES vanta tecnologie di sicurezza innovative, come il più recente Lexus Safety System+, con l’obiettivo di consentire ai proprietari di godere di una guida ancora più sicura. Infine, la griglia anteriore ei fari di nuova concezione, insieme ad un nuovo colore degli interni, si traducono in un design complessivo più raffinato. “Il nostro obiettivo era esaltare l’alta qualità della ES e aggiungere nuovi valori. Oltre a migliorare ulteriormente la silenziosità e il comfort di marcia, abbiamo ricercato la linearità nel movimento del veicolo, in risposta agli input del volante, fedele alle intenzioni del guidatore. In tema di stile, abbiamo perfezionato e modernizzato l’eleganza che è caratteristica della ES. In fase di sviluppo, per superare le aspettative dei clienti, abbiamo identificato gli elementi che sono stati migliorati. Quindi, quando le persone guideranno la nuova ES, spero noteranno i risultati raggiunti dal team di sviluppo, che è stato fedele all’idea di ‘Always On’ con l’obiettivo di realizzare auto sempre migliori” dice Tetsuya Aoki, ingegnere capo di Lexus International.

La nuova berlina executive ES sarà in vendita in Europa entro la fine dell’anno.

(ITALPRESS).