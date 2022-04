Un finanziamento di 6,4 milioni di euro per approfondire le conoscenze in Antartide. E’ stato pubblicato sul sito del ministero dell’Università e della Ricerca il bando 2022 del Programma nazionale di Ricerca in Antartide: l’obiettivo è ottenere una migliore comprensione dei processi di interazione e connessione fra i diversi comparti del sistema Terra, ovvero criosfera, idrosfera, atmosfera, biosfera e litosfera.

