Anna Tatangelo torna con il nuovo singolo “Guapo” - Tuttoggi

Guapo è il nuovo singolo di Anna Tatangelo feat. Geolier – fenomeno della nuova scena rap napoletana, disponibile su tutte le piattaforme streaming e in radio da venerdì 3 luglio.

Nato dalla penna di Geolier e Martina May, prodotto da Dat Boi Dee e mixato da Mixer T, Guapo è un cocktail in cui le voci della cantante e del rapper si affrontano tra rime e schermaglie.

(ITALPRESS).