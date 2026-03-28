Anm, Giuseppe Tango nuovo presidente per acclamazione - Tuttoggi.info

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Anm, Giuseppe Tango nuovo presidente per acclamazione

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Anm, Giuseppe Tango nuovo presidente per acclamazione

Sab, 28/03/2026 - 17:03

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(Adnkronos) –
Giuseppe Tango è il nuovo presidente dell’Anm. Tango è stato eletto oggi sabato 28 marzo per acclamazione dal Comitato direttivo centrale dell’Associazione dove oggi l’ormai ex presidente Cesare Parodi aveva formalizzato le sue dimissioni. 

“Oggi lascio, sento il bisogno di tornare alla mia famiglia. Anm ha bisogno di un presidente a tempo pieno”, sono state le parole di Parodi, intervenendo alla riunione del Comitato direttivo centrale, la prima seduta dopo la vittoria del No al referendum e dopo che ha annunciato le sue dimissioni da presidente. 

Parodi – che ha lasciato “per gravi ragioni familiari”- ha confermato che resterà nel Cdc, ha spiegato che “quest’anno e’ stata un’esperienza straordinaria” ma ha ricordato il problema familiare per il quale ha deciso di fare un passo indietro parlando di una scelta che e’ “un passaggio obbligato”. Alle parole di Parodi i colleghi del Cdc si sono alzati in piedi e gli hanno tributato un lungo applauso. 

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